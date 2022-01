SINU ELU VIIMANE DIEET | Kuus lihtsat trikki, kuidas seekord kaal alla saada ja tervislikumalt sööma hakata 

Kuidas süüa nii, et kaal oleks kontrolli all?

Ega sa ometigi ei andnud endale TAAS uusaasta puhul lubadust kaalust alla võtta? Unusta see nüüd küll kohe ära, sest aastalubadused on kurikuulsad luhtuma. Kui aga tegelikult tahaksid oma elu tervislikumaks pööra, on sul kasu nendest kuuest teaduslikult tõestatud nõksust. NB! Tahtejõud pole dieedi juures üldse oluline tegelane!