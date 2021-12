MAITSETE ADVENDIKALENDER 22 | Triibuline rulltort  

11. Rulli martsipan kahe küpsetuspaberi vahel või tuhksuhkruga kaetud laual nii suureks kettaks, et see kataks tordi pealispinna ja küljed. Tõsta koogile nii, et ulatuks igalt poolt ühtlaselt üle koogi pinna. Silu käega keskelt äärte suunas, et mass jääks tihedalt koogi külge. Siis suru külgedel olevat massi nii, et see võtaks soovitud kuju. Kaunista marmelaadipallidega.