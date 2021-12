NÄDALA KOOK | Voolav šokolaadikook  

See on šokolaadisõbra lemmikkook ja ühtlasi ka laisa küpsetaja päästja. Ettevalmistamiseks kulub napp veerandtund, seejärel tõsta kook külmkappi ja järgmisel päeval sealt otse ahju. Kui küpsetad kooki 15–18 minutit, saad pealt küpse, ent seest voolava sisuga maiuse. Kui pikendad küpsetusaega näiteks 25 minutini, on tulemuseks sama hõrk, et tihedama konsistentsiga kook. Mõlemal juhul sobib eriti pidulikuks lisandiks mandlilikööriga segatud vanillijäätis.