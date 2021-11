Nipiraamatu novembrikuu kööginipid, uus köögividin ning hinnavõrdlused 

Et tatart toiduks kasutada, on vaja tangudelt eemaldada kestad. Üks viis selleks on tatart kõrgel kuumusel aurutada,seejärel kuivatada ja tuulutada, saades meile tuntud tumepruuni tatratangu. Selline töötlemine annab tatrale mõnusa pähklise maitse. Miinusena hävivad kõrge kuumusega aga enamik tatras sisalduvaid kasulikke toitaineid.