MILLEST VARRO ILMA JÄI | Vooglaiu põlgus lõi restorani Tbilisi lauad täis. Õhtuleht jõudis napilt käia maitsmas 

Vahel on üsna hea ajakirjanik olla – eriti siis, kui elu annab sulle tööülesandeks minna enda silma ja keelega uurima, kuidas näeb välja restoran, mis on saanud nii perfektse antireklaami, et muutub vastupandamatuks. Nimelt on peale Vooglaiu postitust eestikeelne Facebook nagu näljamaalt lahtilastute laager – vaja ilmtingimata just Tbilisisse sööma minna. Mõni isegi kutsus seda „Varrovabaks tsooniks“.