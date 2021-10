KANALIHAGA POES LÕPP? Miks seda justkui enam müüa ei tohi ja kuidas linnuliha nüüd osta? 

Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) peadirektori asetäitja Katrin Reili sõnul tuleb linnuliha müügil edaspidi selgelt märgistusel eristada, kas tegemist on kana või broileriga. Segadust toob tõik, et seni on broileriliha olnud vahel müügis kui kana või kanaliha, mis aga pole alati korrektne.