VÕTA OSA! Meisterda 31. oktoobriks halloween’i-kõrvits ja võida auhind! 

Korduskasutatav küpsetuspaberileht on praktiline asendus ühekordsele küpsetuspaberile. Teflonkattega klaasfiibrist lehte on kerge puhastada ja see kannatab ka nõudepesumasinaga pesu. Hoiustaminegi on lihtne – rulli keeratuna võtab see kapis minimaalselt ruumi.