EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Vanakooli kohupiimataskud  

Mul läks päris kaua aega – oma 40 aastat, enne kui söandasin ette võtta ühe lapsepõlve lemmikmaiuse – kohupiimataskute – meisterdamise. Ikka olin arvanud, et viis, kuidas neid seest tühje tuuletaskuid tehakse ja kuidas see maitsev sisu veel sinna saab, on liiga töömahukas ja keeruline.