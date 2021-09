AASTA KOKARAAMAT | Naistelehe toimetaja Ragne Värgi lihtsad küpsetamata koogid said kõrge tunnustuse osaliseks 

Raamat on fookusesse võtnud küpsetamata koogid, mis valmivad kõik keskmiselt 30 minutiga. Lisaks lihtsatele retseptidele on raamatu autor lahendanud paljude kokandushuviliste väljakutse – erineva suurusega koogivormid, mida on vaja olemasolevale koogivormile kohandada. Raamatus on lisaks retseptidele ka koogivormide teisendustabel, mis aitab lihtsalt arvutada retsepti kogused nii, et need erinevate koogivormide suurustega sobiksid.