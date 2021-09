HEA MAITSE VÕISTLUS | Artur Kazaritski esindab Eestit 27. septembril maailma tippkokkade võistlusel Lyonis 

Kazaritski ütleb oma intervjuudes tihti, et võitluse puhul on kõige olulisem meeskond ja inimestevaheline võime üksteisest aru saada. Andeka Eesti koka treeneriks on kolleeg Geraniumi restoranist, Rootsi meeskonnas 2016. aasta Bocus d’Or võistlusel abikokana osalenud Hampus Risberg. Kazaritski abikokk ehk commis on Magnus Rosendahl, on kirjas meediale saadetud teates.