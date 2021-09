LASTEGA SÖÖMA! Vaata, kuhu on pisipere oodatud  

Muu hulgas võeti arvesse näiteks seda, kui lapse- ja peresõbralik on vastava toitlustusasutuse menüü, klienditeenindus, interjöör, ligipääsetavus ja kas lastele on aja veetmiseks arendavaid mänguasju ning vanematele tagatud mugavad võimalused lapse eest hoolitsemiseks. Kui tahad end restos koos lastega hästi tunda, vali söömiseks mõni restoran just sellest nimekirjast.