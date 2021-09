Magustoidud ÜKS VÄGA KASULIK KEEDIS | Õuna-kibuvitsamoos Pille Enden , täna 13:11 Jaga: M

Õuntega keedetud moos on hea võimalus kibuvitsa kasulikke omadusi talveks talletada. Moos sobib pannkookidele, saia peale, magustoitudesse ja ka Lapi juustuga serveerimiseks. Marjade puhastamiseks tasub aega varuda, see on moosikeetmise kõige tüütum osa ja võtab aega. Moosi valmistamiseks tasub valida pigem kõvemad marjad. Murakasõbrad, kes õigel ajal metsa ei jõudnud, võivad nüüd asenduseks keeta õuna-kibuvitsamoosi, sest selle maitse meenutab veidi murakamoosi.