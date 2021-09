SEENED: Kus asuvad parimad seenemetsad? 

„Seened ja marjad eelistavad kasvamiseks oma liigile sobivat tüüpi kasvukohti. Suur osa seentest vajab kaaslaseks ka kindlat puuliiki. Nii ei tasu kuuseriisika ihkajal kuiva männimetsa minna ega maasikale-vaarikale minejal sohu marssida,“ ütleb Liis Soonik. Ja lisab justkui lohutuseks, et häid seene- ja marjametsi leidub üle terve Eesti. Seente poolest on kõige liigirikkamad ja saagikamad kõdusoometsad – kuivendatud turbamuldadel suurte kuivenduskraavide läheduses kasvavad männi ja kuuse segametsad. Isegi eestimaalaste üht lemmikut – suurt sirmikut – võib seal kohata, aga tema meelispaigaks on siiski suuresti hõredamad okasmetsad, metsalagendikud, -heinamaad ja -servad.