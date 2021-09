Supiretseptid Sametine seenesupp Tiina Lebane , täna 06:41 Jaga: M

Kuivatatud puravikud on see võlukoostisosa, mis annab supile suurepärase seenearoomi ja -maitse, šampinjonid üksi sellega hakkama ei saa. Vahustatud koor aga teeb supist eriti sametise ja kergelt vahuse, nii et võid seda julgelt pakkuda ka pidulikul puhul.