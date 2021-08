PRAEGU ÜLIOLULINE VILI | Tomatitest vaimustunud peakokk Piret Pusse jagab oma nippe ja lemmikretsepte 

„Tundub, et meil Rolandiga (Pireti elukaaslane – toim) on taimekasvataja kätt, panime ühe paki kirsstomati seemneid maha ja sellest tuli 70 või 80 taime. Mul oli lausa nutumaik kurgus: issand jumal, kuhu ma need kõik panen! Aga kes külla tuli, see lahkudes vähemalt viis taime kaasa sai. Ka meie perekonnas söövad sel aastal vist kõik kirsstomateid,“ ütleb naerusui 2017. aastal Eesti parimaks kokaks tunnistatud Piret Pusse.