EVELIN ILVES | Lõpliku paranemise eeldus on vana haava lahti võtmine ning puhastamine 

„Ma olen armunud,” teatab mees ilma igasuguse sissejuhatuseta oma naisele otse silma vaadates. Nad on kauaaegne paar, keda sõbrad alati ideaalseks, justkui näidisabikaasadeks on pidanud. Ma vaatan, peaaegu et upun selle võõra naise silmadesse. Ja minus ärkab ammune sarnane kogemus mu enese elust. Imestan, et see on valus.