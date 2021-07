MOEKAD MOKTEILID: „Alkoholivabad kokteilid ongi selle suve hitt!“ 

„Inimesed tahavad kuumal ajal värskenduseks pikka jääga jooki nautida,“ ei üllata kohviku Komeet kokteilimeister Stefanie Staritšenkovi, et suvel on kokteilidel hea minek. Küll on ta üllatunud mokteilide ehk alkoholivabade kokteilide enneolematust menust. „Alkoholivabad kokteilid ongi selle suve hitt,“ kinnitab ka kohviku juhataja Marelle Lehter.