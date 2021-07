RESTORANIOMANIK: peresõbralik teenindus pole iseenesest mõistetav!  

Kõige olulisemaks komponendiks peresõbraliku restorani juures peab Peäske heatahtlikku ja sõbralikku teenindust. Tema sõnul ei maksa pahandada, kui teenindaja ei oska mingil kindlal momendil pere soovidega suhestuda, vaid tuleb soovidest rahulikult teada anda.

„Kui on näha, et asjad ei liigu oodatud suunas, on mõistlik see välja öelda, et personal saaks teha vastavaid korrektuure ning pere lahkuks restoranist hea emotsiooniga. Sellest pole midagi, kui ütled sõbralikul toonil teenindajale, et laual olevatest salvrättidest viielapselisele perele lihtsalt ei piisa,“ soovitas Peäske.

Peäske restoranides Lore ja Lee pööratakse iga uue meeskonnaliikme koolitamisel tähelepanu peresõbralikkusele. Muuhulgas on oluline, et lapsed saaksid enda söögid-joogid varem kätte. Jookidega koos viiakse lauale ka värvipliiatsid, samuti jagatakse juba broneerimisel infot restorani asukoha, parkimisvõimaluste, mänguasjade ja teiste perede jaoks oluliste detailide kohta.

Lore Bistroo ja Lee restorani omanik Kristjan Peäske. Foto: Laura Kallasvee

„Need on väikesed, aga olulised asjad, mis võib-olla tunduvad iseenesest mõistetavad, aga vajavad kordamist. Seda eriti teenindaja puhul, kel endal lapsi ei ole,“ selgitas Peäske. Tema arvates on teeninduse kvaliteet Eesti restoranides väga heal tasemel. Värvipliiatsitest ja paberist on saanud armas standard. Üldjuhul on teenindajad sõbralikud ja heatahtlikud ning lastele mõeldud toidud muutuvad iga aastaga üha tervislikumaks ja mitmekesisemaks.

„Ka toidu jagamine pereliikmete vahel on väga tervitatav ning see, kuidas lapsed söövad, on täiesti nende enda valida ja otsustada. Eriti tore on, kui nad proovivad ka täiskasvanute taldrikust uusi maitseid. Täiskasvanud võiksid oma toidud siiski põhimenüüst valida, sest lastemenüü on tehtud põhjusega mõistlikus hinnaklassis, et peredel oleks majanduslikult valutum väljas söömas käia,“ arvas Peäske.

Eraldi lastenurka kummastki Peäske restoranist ei leia. Selle asemel on väikestele klientidele mänguasjakohvrid koos mänguloomade, autode ja muude käeliste tegevustega. Ka ise perega välja sööma minnes meeldib kolme lapse isale kogu perega ühiselt laua taga istuda, omavahel juttu rääkida ja toitu nautida.Youtube ega sotsiaalmeedia uudised restoranikülastuse juurde ei kuulu ja kogu ta pere mõistab seda ilma üle kordamata.