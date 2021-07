KOOGIMEISTRI KAVALUSED | Presskannust saab mikser ning pudrunuiast ja kilekotist blender 

Enne koogi valmistamist loe alati retsept ja tegevuskäik korralikult läbi. Nii ei teki kokkamisel ootamatusi.

Komponentide asendamisel ole ettevaatlik, sest mõni asendus ei pruugi toimida nii, nagu originaalretseptis ettenähtud. Lõpptulemuseks võib olla see, et kook ei tahene soovitult või maitse ja koogitekstuur kannatab.

Mugav on kasutada küpsetamata kookide puhul lahtikäivat koogivormi!

Köögikaal, detsiliitrinõu, kannmikser ja spaatel on alati head abimehed.

Ära karda kasutada želatiini! See on lihtne.

Küpsiseid on kõige mugavam peenestada kannmikseris, kuid selle puudumisel saab neid peenestada ka kilekotis. Tõsta küpsised kotti ja tambi (pudru)nuiaga peeneks. Kilekotis püsib puru ilusti koos ega lenda mööda kööki laiali.

Kui on vaja sulatada šokolaadi veevannil, siis võta pisike pott, vala põhjale vett ja kuumuta pliidil. Võta teine kauss, kuhu paned šokolaaditükid, ja aseta see potile. Jälgi kindlasti, et potis olev vesi põhja ei puudutaks, šokolaadi peab sulatama veeaur. Lase seejärel šokolaadil pehmeneda ning sega siis lusikaga ühtlaseks. Jälgi kindlasti, et vesi ei satuks šokolaadi (kasvõi pisike tilk). See muudab šokolaadi kohe tükiliseks ja kasutuskõlbmatuks!

Kui sul on koogi valmistamisel vaja vahukoort, aga pole mikserit, on selleks kaks nippi. Kasuta vahustamiseks presskannu või tavalist purki. Esimesel juhul tõsta vahukoor presskannu ning liiguta kiirete liigutustega presskannu sõela üles ja alla. Mõne hetkega on vahukoor vahus. Teisel juhul vala koor puhtasse purki, sulge see kaanega ning raputa seda käes.

Vahukoor peab kindlasti olema külmkapikülm!

Mõne küpsetamata koogi juures on üks väike salatoiming, mis muudab need veel paremaks. Nimelt on soovitav osad (kreemitäidisega) koogid enne serveerimist umbes tunnikeseks sügavkülma pista. See tugevdab ja värskendab maitseid! Tasub katsetada!

Mida teha järelejäänud koogiga? Anna koogile uus elu!