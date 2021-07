KASULIK VÕI KAHJULIK: kuidas mõjub inimesele piima joomine? 

Eesti Maaülikooli Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli juhataja, dotsent Ivi Jõudu sõnul on piim inimesele äärmiselt kasulik toiduaine. „Piim sisaldab heades vahekordades kõiki vajalikke toitaineid: rasvasid, valkusid, mineraale,“ selgitab Jõudu. Ta lisab, et piim on üks vähestest toiduainetest, mis on looduse poolt disainitud just söömiseks.