EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Silmasõbralik mõnus mustika marinaad ehk suvine mop-kaste lihale 

1 spl kadakamarju – kui sul on ulukiliha

Rösti tulikuumal pannil must terapipar, sinepiseemned ja kadakamarjad. Lisa pisut võid ning pruunista selles kergelt küüslauk ja shalotid.

Kui segu vähemalt neljandiku võrra kokku on keenud, lisa ülejäänud maitseained – sool, mesi, ürdid – ning proovi, kas on piisavalt vürtsikas ja kergelt magus tulemus. Kõige viimasena lisa sisse või ja kuumuta veel pisut kuni on mõnusalt kreemjas tulemus.