ELAMUS OMAETTE: magusmõrkjas angervaksasiirup 

Foto: Jana Olesk

Angervaksa veidi mõrkjas aroom ja magusmõrkjas maitse on kesksuvel elamus omaette. Kuna angervaks on kohati lausa läägelt magus, on hea täiendada siirupit mõne hapuka lisandiga. Nii tekib väga huvitav kooslus, mis sobib ka tundlikule maitsemeelele.