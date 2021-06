EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Külmsupp kana ja kaljaga ehk ehtne vene okroška 

okroshka Foto: Ruslan Olinchuk

Jagan teiega täna üht kuumadesse ilmadesse superhästi sobivat retsepti. Tumedat kalja ja hapukoort ma vabatahtlikult küll ühegi supi sisse kokku ei segaks, ent see kooslus on väga äge. Ja just krõbedaks praetud kanaivakesed annavad sellele roale lõpliku lihvi, suur peotäis mitmepalgelisi ürte samuti.