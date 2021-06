EVELIN ILVES | Uus valge surm poeriiuleil. See mõjub meie laste maksadele nagu alkohol ja muudab rasvunuks 

Miks ma sellest räägin? Sest arstid on hakanud lastel maksakahjustusi diagnoosima, samuti nagu ka täies jõus ja tervises täiskasvanuil, kes alkoholiga ei liialda ning oma toitumist pigem tervislikuks peavad. On üha enam inimesi, kelle maksakahjustuse põhjuste jälje ajamine on viinud üheseltmõistetavalt igapäevase morsi või mahlajookide tarbimiseni või jäätisega maiustamiseni. Neis tootekategooriais (siirupid, mahlajoogid, jäätised, maiustused) on pea võimatu leida poelettidelt toodet, kuhu pole lisatud kurjakuulutavat HFGC-t ehk glükoosi-fruktoosi siirupit. Keha balloonikujuliseks muutumise ning seletamatult kasvava kaalu saab selle kemikaali tarbimisega täiesti tasuta kaasa.

Suureks peetakse rohkem kui 50mg fruktoosi päevas, mille saab kätte ühest suurest magusast joogist. Kuna fruktoosi töötlemise koormus langeb 100%-lt maksale (glükoosi puhul vaid 20%), lubab see teadlastel öelda, et näiteks karastusjoogid, mis on HFCS-ga magustatud, kahjustavad lapse maksa samamoodi kui alkohol. Kui 120 kalorist tarbitud glükoosist säilitatakse rasvana vähem kui 1 cal, siis samast hulgast fruktoosist tervelt 40. Ehk: kalor ei ole kalor.