SÖÖDAV SILMAILU | Maitse hapukaid begooniaid või sinepist mungalille! 

„Järjest populaarsemaks on muutunud panna tortide-kookide peale värskeid õisi, martsipanililled on ajalukku kadunud,“ kinnitab Luxvegi aednik Kati Soopere, et trenditeadlik garneerib ka salatit ja praadi elavate õitega. „Sageli see ka maitseb hästi, aga olulisem on siiski toitu kaunistada.“ Millega siis täpsemalt kaunistada ja kuidas erinevad õied maitsevad, õpetab Kati juba konkreetsemalt Toidutares.