SOOLANE JA MAGUS GRILLISÜMFOONIA | 10 lihtsat ja maitsvat, väikeste üllatustega retsepti, millega paned parima peo püsti 

Grill ja suvi on lahutamatud! Olgu seltskond suurem või väiksem, igal juhul on grillimine mõnus ajaviide ning hea võimalus koos olla, proovida uusi maitseid või taastada häid ja kogetuid. Grillile ei lähe ainult liha ja vorstid – köögiviljad ja kala on samuti heas hinnas ja magusagi saab grillil vaevata valmis küpsetada.