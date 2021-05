TREENI OMA KEELT JA NINA! Miks on pärast koroonat hea mõte maitsta veidraid ja muidu vastikuid toite 

Covidi-järgne lõhna ja maitsetreening on praegu maailmas kuum sõna. On ju üks levinumaid sümptomeid peale viiruse läbipõdemist haistmis ja maitsmismeele osaline või täielik puudumine. Veebis on mitmeid videoid, kus inimesed söövad küüslauku ja sibulat nagu õuna ning mekivad mädanenud kala nagu jäätist.