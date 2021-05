KAMBÜÜSIS KOHALIK KRAAM | Arktika ekspeditsioonile seilab kaasa 370 kilo ainult kodumaist sea-, kana- ja veiseliha 

Keskkonnakeskset ekspeditsiooni planeerides on ekspeditsiooni juhi Tiit Pruuli ja ülejäänud 12-liikmelise laevameeskonna soov, et ka igapäevane elu laevas oleks võimalikult keskkonnasõbralik. „Seetõttu mahutasime juba Eestis laeval olevatesse sügavkülmikutesse 370 kg kodumaist liha,“ sõnas ta.

Foto: Marek Metslaid

Pruuli lisab, et kohaliku eestimaise toidu tarbimisega saab oluliselt oma ökoloogilist jalajälge vähendada, sest kodumaine toit on kasvanud ja valminud siin samas Eestimaal, sellel on oluliselt lühemad tarneahelad ning boonuseks on toit ka värske ja kvaliteetne.