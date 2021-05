EESTI EMA JONN! Jane Kaljulaid loob paremat toitu: tänu pisitütre sünnile ja koroona põdemise kiuste 

Just lapse sünd on pannud Janet rohkem mõtlema sellele, kuidas oma tegevusega mõjutada seda, et tema ja sõnaka riigikogulase Raimond Kaljulaidi tütreke Iida ning teised lapsed saaksid elada maailmas, kus on jätkuvalt puhast õhku, vett ja toitu.

„Meie laps on tõeliselt tore kaaslane elus ning on sünnist peale rahulikult kaasa teinud kõik kohtumised ja koosolekud. Tema piir koosoleku kestvuseks on täpselt 45 minutit ja selle aja jooksul kuulab huviga,“ nendib Jane. „Pikemaid kohtumisi ma enam ei planeerigi.“

Jane ja Iida emadepäeva hommikul. Foto: Raimond Kaljulaid

Jane nimetab end maitsva toidu suureks austajaks. „Mind saab kergesti „ära osta“ hea toiduga,“ muheleb ta. Taimseid piimalaadseid jooke on ta tarbinud üheksa aastat. „Mõned aastad tagasi hakkasin mõtlema, kas Eestis oleks võimalik toota maitsvat taimset piima, mis oleks reaalne alternatiiv lehmapiimale nii maitselt kui muudelt omadustelt,“ nendib Jane. Ta hakkaski otsima tootearenduse proffe, et teha taimne piim, millest saaks edukalt valmistada ka head latte’t, cappuccino't ja kakaod.

Kui tekkis küsimus, millisest toorainest taimset piima toota, siis mahekaer oli loogiline ning keskkonnasõbralik valik. Kaer on suhteliselt ilmastikukindel teravili ning mahekaera kasvatatakse Eestis ning meie regioonis piisavas mahus, et sellest taimset piima toota.

Jane toob võrdluseks, et populaarse mandlipiima tooraine pärineb Californiast – üle 80% maailma mandlitest kasvatatakse just seal. Sellise monokultuuri viljelemine põhjustab aga niigi põuase piirkonna jaoks lisaprobleeme – mandlite kasvatamine on veemahukas ning sellises mahus mandlipuid tolmeldavad sinna suurte haagistega kohale transporditud mesilased. Sellise „road-show“ tagajärjel kahjuks suur hulk mesilasi hukkub. „Nii et mahedast kaerast tehtud piim on kõige parem valik, nii iseenda kui ka keskkonna ja teiste elavate olendite jaoks,“ usub ta.

Kui raske on kriisiajal ja väikese beebi emana tootearendust teha? Jane sõnul pole see sugugi raske. „Õnneks meie tootearendust ei ole praegune kriis mõjutanud. Tootearenduse teine etapp, barista-kaerapiima tegemine toimus meie Rootsi allhanketehase teadus- ja arendusosakonnas. Testpartii jõudis kohale tõrgeteta, kaubad Rootsi ja Eesti vahel liikusid kriisist sõltumatult“.