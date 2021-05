TOIDU ÕNNESTUMISE NIMEL! Miks just see pisike vidin peab olema suur, lihtne ja kergesti jälgitav 

Taimer köögis on väga oliline asi. Seda on mulle öelnud mited profikokad. Osad neist kannavad nagu vana-aja medõed valge kitli revääril suurte numbritega digitaalset ajamõõtjat, mis piiksub nagu vaimust vaevatud värvuke, kui aeg saab täis.

Samal teemal Toiduuudised KARJASE SAIA MEISTRIKLASS | Vaata, kuidas Kenneth Karjane õpetab tegema õigeid kardemonirulle! Sügisel osaledes Tallinnas kultuspagari seisusesse tõusnud Kenneth Karjase kardemonisaiade meistriklassis Tallinna Kaubamajas lubasin endale naljatleva pärimise, miks kannab meisterkokk põlle küljes suurte numbritega elektroonilist taimerit. Et kas kaasaegse ahju ajamõõtjast ei piisa. Ei piisagi, ütles Ken äärmiselt tõsiselt. Väikeste saiakeste puhul on aga ülioluline, et nende küpsemisaeg oleks täpne.

Õige ajastamine on kokates A ja O, eriti kui mängus on kõrged temperatuurid. Ega asjata öelda, et prae steiki x arv minuteid - kui liiga vara ümber pöörad, ei saa sa seda maitsvat krõbedat kihti, toidu pinnal pole hakanud tekkima karamelliseerumist ning sul on pelgalt hautatud maitsetu palake. Ajatundlikkus on oluline ka teiste toitud puhul.

Igaüks, kes on küpsetanud pisikesi kondiitritooteid teab enda käest, KUI palju võib juhtuda ühe minutiga. Jätad ahju minuti kauemaks - kõrbevad ära. Võtad liiga vara välja - nätske.

Kokkamine nõuab pidevat kohalolekut. Seetõttu ongi seda nimetatud kõige paremaks meelelahutajaks, sest muud mured peavad kaugemale vajuma, kui tahad, et su pingutusi kõlbaks ka lauale kanda.

Võiks ju arvata, et igal pliidil on oma taimer olemas. Ent need pole alati kõige täpsemad.

Lisaks on näiteks minul juhtunud rohkem kui kord see, et taimer teeb kaks nõrka piiksatust ja siis vaikib. Või miskipärast ei anna üldse häiret.