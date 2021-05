Toiduuudised ESIMESED HOIDISED | Lahja ja taljesõbralik rabarbrivõie Jana Olesk, ajakiri Nipiraamat , täna 13:15 Jaga: M

Lahja ja taljesõbralik rabarbrivõie. Foto: Jana Olesk

See hõrk võie sobib ideaalselt tordi, rullbiskviidi ja pannkoogi täidiseks. Maitselt on võie mahedalt kreemine, kuid koostiselt lahja ja taljesõbralik. Ainuke miinus on see, et külmikus seisab see umbes paar nädalat, seega tuleks seda säilitada sügavkülmas portsudena. Seal säilib võie pikka aega, nii et jagub ka talviseid küpsetisi täiendama.