India köök TEEB KÕHULE PAI | Khichdi hirsiga Pille Enden , täna 06:49

Indiapärase roa koostis, kus koos hirss, läätsed ja kartul, võib tunduda küll imelik, aga see maitseb väga hea ja moodustab harmoonilise koosluse. Toit valmib üsna lihtsalt ning on toitev ka. See roog teeb kõhule pai!