NÄDALA KOOK | Maapähkli mekiga marjakrõbedik Pille Enden , täna 10:03

Maapähkli mekiga marjakrõbedik Foto: Jaan Heinmaa

On aeg heita pilk sügavkülma ja ära kasutada seal olevad külmutatud marjad, sest peatselt on algamas uus marjahooaeg. Üks lihtne võimalus selleks on krõbedik - mahlase sisuga ajatu magustoiduklassikasse kuluv roog. Marjasegu koostise saab oma sügavkülma sisu ja maitse järgi komplekteerida ning suhkrutki tasub lisada vastavalt marjade hapukusele. Krõbedik maitseb hästi soojalt vahukoore, jäätise või paksema jogurtiga.