SAMM-SAMMULT | Purukattega banaani-vahukoorekook ehk mutiaugukook 

Seda kooki kutsutakse mutiaugukoogiks, kuna oma välimuselt meenutab see just seda. Kentsaka nime taga on peidus aga üks tõeliselt maitsev kook, millel põhjaks kakaobiskviit, täidiseks banaan ja vahukooresegu ning katteks koogipõhjast valmistatud purukate.