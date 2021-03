NATUKE NUTIKUST: tippkokk Angelica Udekülli nipid toidujäätmete vähendamiseks 

Tegelikult on väga vähe vaja, et saada midagi väga lahedat kokku, usub õlletootja A. Le Coqi rohepööret tutvustanud veebiesitlusel üles asunud tippkokk. Nii saame vähendada toidujäätmeid, mis on meil aastast 120. Ka igast leheliblest saab veidi tekstuuri ja maitseid lisades uue roa. „Näiteks petersell sega õliga kokku ja saad toreda kastme. Annab toidule mahlasust ja vürstikust juurde. Muna ja õli on kokku majonees. Kui sul on munavalget üle, siis veidi suhkrut ja kokku on besee.“