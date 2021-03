Toiduuudised Ärge kartke kanepiseemneid! Küpsetage neist hoopis pätsikesed Kai Kodasma, ajakiri Tiiu , täna 11:18 Jaga: M

Kanepiseemnetega pätsike Foto: Kai Kodasma

Öeldakse, et kanepiseemneid võiks tarbida iga päev vähemalt ühe supilusikatäie. Supertoiduna tuntuks saanud kanepiseemned sisaldavad kuni 35% õli, milles on rohkelt oomega-rasvhappeid. Seejuures on oomega-3- ja oomega-6-rasvhapete suhe 3:1, mis on inimese kehale ideaalne.