KUKLITELE VAHELDUSEKS: kaerapannkoogid soolalõhega Blogi Jazzinokitchen , täna 09:27

Foto: Blogi Jazzinokitchen

Kellel käib vastlakukliralli veel jätkuvalt täistuuridel, kuluks ilmselt kõikide kookide-saiakeste-šokolaadi-vahukoore vahele ära üks soolane amps. Pannkoogid ja pliinid on meist nii lääne kui ka ida pool traditsiooniline vastlaroog, nii et praegusel ajal on neid igati sobilik lauale sättida.