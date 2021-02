Toiduuudised Sõpradega jagatud kokkamisrõõm: 3 soovitust, et vaaritamine poleks ainult võõrustaja kanda Kristi Rebane, ajakiri Nipiraamat , täna 12:50 Jaga: M

Et pidupäeval ei jääks kogu vaaritamine pererahva kanda, on hea jagada toiduvalmistamine piduliste vahel ära. Küllusliku, täisväärtusliku ja tasakaalus laua katmiseks, kuhu on kõik panustanud, on vaja võõrustaja väikest initsiatiivi ja hästi ajastatud juhtnööre.