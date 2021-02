Toiduuudised PARAS PORTS VALKU! Krõbe kanafilee spinati ja kikerhernestega Kristi Rebane, ajakiri Nipiraamat , täna 09:43 Jaga: M

See roog on üks tõeliselt tervislik ja kõhtu täitev valgupomm, mida hindavad nii lapsed, tervisesportlased kui ka niisama hea toidu nautijad. Roog on üksigi toekas, kuid soovi korral võid kõrvale serveerida aurutatud riisi või röstris-grillpannil kuuma saanud juuretisesaia.