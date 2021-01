HEAD ISU! 9 hõrku veganburgerit, mida sel aastal Tartus proovima peab 

Illegaardi veganburger võlub meid oma lihtsusega – kui on isu süüa üks vanakooli taimne burger, siis on Illegaard õige koht, kuhu minna. Burger on mõnusalt mahlane ning püsib hästi koos nii käest kui ka kahvli ja noaga süües. Burgeri vahel on parajalt krõbe sojapihv, mis meenutab nii maitselt kui välimuselt liha, mistõttu on nii mõnigi vegan teenindajalt üle küsinud, kas see on ikka taimne. Küsime meiegi pihvi kohta ja saame teada, et see pärineb Soomest.

Burger maksab 6 eurot, kuid 1,75 eest saab juurde osta friikartulid või coleslaw salati. Otsustame salati kasuks ning me ei pea pettuma. Tore on klassikalise porgandi-kapsasalati asemel saada kastmega salatit, sest sageli veganversioonis taolist salatit ei leia. Selline kooslus täidab parajalt kõhtu ning on ka tudengile jõukohane väljaminek.

Lennuk – burger Beyond Meati kotleti ja grillitud tsukiiniga

Lennuk Foto: Julia Kaas

Lennuki tänavatoitu saab nautida Anne kanali juures või nagu nende logo soovitab – haarata lennult ning nautida toitu oma meelispaigas. Meiegi haarame oma burksid kaasa ning lähme neid toasooja testima. Lennuki valikus on kaks Beyond Meatiga burgerit – soovi korral saab tellida burksi, mille vahel on lisaks veganpihvile ja värskele kraamile ka grillitud tsukiini. Meie otsustasime katsetada grillitud tsukiiniga varianti.

Burger on mõnusalt mahlane ning meid lummab saia maitse ja pehmus – see on kohev nagu pilv! Grillitud tsukiini annab muidu pigem tavalisele maitsekombole huvitava nüansi ning tänu toitvale vegankotletile saab burgerist kõhu korralikult täis.

Kui tavaline veganburger maksab 7,50 eurot, siis grillitud tsukiini lisandi eest tuleb välja käia veel 1,40, mis on meie hinnangul veidi kallis. Tsukiinit oli burgeri vahel üsna vähe, mistõttu saime küll maitse kätte, kuid oleksime oodanud, et seda on rohkem.