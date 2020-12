VIDEO! | PELMEENITEGU MEISTRI KÄE ALL: Seto perenaine Inara Luigas õpetab, kuidas neid ise vormida ja õigesti keeta 

Aastavahetuse eel on ugrilaste peredes ikka pelmeene söödud, kuna need toovat head õnne. Seto perenaine Inara Luigas näitab, kuidas seda hüva rooga teha.

Tegelikult ei olegi ju pelmeenid seto toit, vähemalt algselt polnud, muigab endine aasta ema (2002), Seto ülembsootska (2001) ja kolme riigikogu koosseisu liige, nüüdne Inara Vanavalgõ kohvitarõ perenaine lustlikult. Tema õppis pelmeenitegu Udmurdi prouade käe all ja see sai nii maitsev, et nüüd vormib pool koduvabariiki neid tema eeskujul.

„Väga paljud toidud on tulnud kuskilt mujalt, kus on käidud maitsmas ja siis retsept kaasa küsitud,“ sõnab Inara. „Eks tasapisi hakkab see pelmeenikultuur ka Setomaal juurduma. Kui käisime viis aastat tagasi Udmurdimaal, siis nad seal õpetasid meile algusest lõpuni. Kõige tähtsam olla vaimu valmis seadmine. Siis läheb see vaim pelmeenide sisse ja tuleb hää toit.“