Küpsetised NÄDALA KOOK | Mandlinurgad - vahva variatsioon paljude lemmikust Tosca koogist Tiina Lebane , täna 09:51 Jaga: M

Mandlinurgad Foto: Jaan Heinmaa

Mandlinurgad on vahva variatsioon paljude lemmikust Tosca koogist. Ainult et tainas on õhem, mandlikate paksem ja nende vahel on hapukat nüanssi lisav moosikiht. Šokolaadiga kaetud nurgad teevad koogikesed eriti rikkalikuks ja pidulikuks.