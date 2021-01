SAMM-SAMMULT | Isetehtud tervisebatoonid on märksa kasulikumad ja maitsvamad! 

Tervisebatoonid on magusad maiused, mis koosnevad toitainerikastest pähklitest, seemnetest, kuivatatud puuviljadest ning magustajatest. Need näksid on head mitmel põhjusel – peale hea maitse peletavad need esmase nälja ja neid on mugav kaasa haarata tööle, trenni või metsapiknikule. Mõistagi on isetehtud tervisebatoonid ka ilma soovimatute lisaaineteta.