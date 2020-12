VEERAND SAJANDIT MÜÜGIL: verivorsti vanaema pärineb Otepäält  

Eestlane on truu oma lemmikmaitsetele - nii on Otepää klassikalist verivorsti söödud juba 25 aastat ja üle 20 aasta on turul püsinud ka Maksi & Mooritsa Maitselt Mahe verivorst.

Vähemalt 20 aastat on pühadelaual seisnud Rakvere verivorst ja 16 aastat Rakvere Pühade verivorst suitsupeekoniga. Kui esimene neist on pigem klassikalise maitsestusega, siis teist iseloomustab magus-vürtsikas ja suitsune mekk. Nõo lihatööstuse staažikaim tegija on turul üle kümne aasta vastu pidanud Joosepi verivorst ja kümnendat sünnipäeva tähistab tänavu Saaremaa Lihatööstuse verivorst suitsulihaga.