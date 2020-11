TAIMNE ADVENDILAUD | Kuidas teha pudelkõrvitsast ja lillkapsast jõulupraadi?  

„Kõik võiksid teha ühe taimse advendilõuna. Põnev on uusi retsepte proovida ja enesetunne on ka pärast kergem. Läätsed ja teised palju taimset valku sisaldavad toidud on väga toitvad, aga neid on kergem seedida kui liha,“ ütleb toidukoolitaja Ele-Liis Pintman.

Kui suur osa eestimaalasi ei kujuta oma jõululauda ilma seaprae, verivorsti ja hapukapsata ettegi, siis Vegan Restorani V perenaine Loore Emilie Raav ütleb, et klassikalisi pühadetoite jagub ka taimsele toidulauale.

„Usun, et ka kõigesööjad ei sooviks loobuda ahjukartulist või praekapsast, mis enamasti on taimset päritolu. Ehk siis küllap ilma nendeta ei kujuta enda pühadelauda ette ükski inimene,“ tõdeb ta. Loore traditsioonilised jõuluroad on ahjuköögiviljad koorese sinepikastmega (näiteks kaerakoorest) ja hapukapsas. Sel aastal jõuavad tõenäoliselt lauale ka nii erinevad norivorstid kui pikkpoiss.