VIDEOARHIIVIST | VANAKOOLI LIHTSAD JÕULUROAD: auhinnatud kokk Inga Paenurm teab, kuidas panna 2 seapraadi küpsema vaid 10 minutiga! 

Markofka Toidutoa perenaine Inga Paenurm on Eesti kulinaariataeva särav täht. Ta on söötnud Ilveste presidentuuri ajal kõhud täis Kadrioru elanikel ja külalistel. Ta käib koos teiste peakokkadega innukalt mööda koole, et lastele lihtsaid kokandusalgtõdesid edastada. Vaid napp kuu tagasi pälvis ta kulinaariamaailmas väga kõrge tunnuse – teise Eesti naiskokana Cordon Bleu auraha. Lisaks on tegu suurest maaperest pärit muheda olekuga kahe lapse emaga, kes hindab kohalikke lihtsaid tooraineid ning teab omast käest, et hea toit peab valmima kiiresti ja olema maitsev.