SÖÖN END PAREMAKS 11 | Manona Paris: trenni ei taha minna! Hiilisin kaalule ja pigistasin silmad kinni... 

Eelisel nädalal tegin selle triki siis lõpuks ära – trenniruumis hiilisin kaalule ja pigistasin silmad kinni. Oot… Misasja? Miinus kuus kilo?

Ma olin juba pikemat aega riietelt tundnud, et see dieedita dieet toimib – et kleidid on lahedamad, püksid istuvad paremini. Mingisugune võhm on juurde tulnud. Nägu on siledam. Aga mingit erilist enne-pärast efekti pole kohe kindlasti ja ega saakski. Kuigi ma oma kolumnite kirjutamise lõpetan aastavahetusega, läheb projekt kenakesti veel vähemalt aastakese edasi. Tasa ja targu.

Olen alati mõelnud, et kõige lahedam oleks kaalu kaotada sama märkamatult, nagu ma seda juurde võtsin. Kuidas?