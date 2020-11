OHTLIK LIHAHIMU | Värske uuring: eestlased ei taju, et söövad ebatervislikus koguses lihatooteid 

Erinevad uuringud näitavad, et süües vähem liha, on ka palju väiksem tõenäosus haigestuda ohtlikesse ja levinud südame-veresoonkonna haigustesse. "Õnneks näeme, et viimasel ajal on eestlaste seas aina rohkem populaarsust kogumas ka taimsed alternatiivid. Toidukaubanduses on kättesaadavaks muutunud palju erinevaid maitsvaid taimseid lihaalternatiive, pihve, burgereid, lihapalle, šnitsleid jne. Need on võlunud paljude lihasõprade maitsemeeli,” sõnas Taimse Teisipäeva esindaja Triin Remmelgas.