SÜGISENE KALAPÄEV | Mädarõikaräimed pannil koos kapsaga 

2. Lõika kapsas õhukesteks sektoriteks ja siis ribadeks. Koori ja viiluta sibul. Tõsta kapsas, sibul, 1 tl soola ja loorberilehed kihiti haudepanni või -poti põhjale ning vala vesi peale. Lase keema tõusta ja hauta kaane all umbes 10 minutit.

3. Poolita tomatid ja lisa kapsale, kui see on juba pehmenenud. Lõpuks tõsta kõige peale räimed üksteise kõrvale, kata pann kaanega ja hauta veel 10–15 minutit, kuni kala on küps.