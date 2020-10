RETSEPTID | Hommikusöök terveks päevaks 

Just selliseks puhuks koostasin valiku mõnusatest hommikusöökidest, mis valmivad suurema vaevata. Kuid laua katmisega nähke siiski veidi vaeva ja muutke see tavalisest pidulikumaks – tooge kapist välja lemmiknõud ja serveerige kõrvale värskelt pressitud apelsinimahla. Kui laua ümber on ainult täiskasvanud, siis valage klaasidesse ka kihisevate mullidega jooki.